ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Yabancı Ülkelerdeki Darbe Planlarına Yardım Ettiğini İtiraf Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Yabancı Ülkelerdeki Darbe Planlarına Yardım Ettiğini İtiraf Etti

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Yabancı Ülkelerdeki Darbe Planlarına Yardım Ettiğini İtiraf Etti

WASHINGTON, 13 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günü, yabancı ülkelerdeki darbelerin planlanmasına yardım ettiğini itiraf etti.

WASHINGTON, 13 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günü, yabancı ülkelerdeki darbelerin planlanmasına yardım ettiğini itiraf etti. Bolton bu itirafı, CNN'den Jake Tapper ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de bir darbe planlamış olma ihtimaline dair soruyu tartıştığı sırada yaptı. Bolton, eski başkanın anayasaya yönelik "dikkatlice planlanmış bir darbe" düzenlediğini iddia etmenin yanlış olacağını söyledi. Bolton, "Donald Trump işleri böyle yürütmüyor" dedi ve ekledi: "Bir fikirden diğerine atlıyor. Bir plan başarısız olduğunda bir başkası ortaya çıkıyor." Bolton ile tartışan CNN sunucusu, "darbe girişiminde bulunmak için zeki olmak gerekmez" düşüncesini dile getirdi. "Buna katılmıyorum" diyen Bolton, "Darbenin planlanmasına yardım eden biri olarak, burada değil ama bildiğiniz gibi başka yerlerde, çok çalışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title