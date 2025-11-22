Haberler

ABD'nin Barış Planı Görüşmeleri İsviçre'de Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı barış planının görüşmelerinin ilerleyen günlerde İsviçre'de yapılacağını duyurdu. Ukrayna heyeti, Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından onaylanan isimlerden oluşuyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ilerleyen günlerde İsviçre'de görüşüleceğini bildirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşı sona ermek için ABD'nin önerdiği "barış planının" Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililer tarafından görüşüleceğini belirtti.

Umerov, barış planının olası parametreleri konusunda görüşmeleri yapmak üzere ilerleyen günlerde İsviçre'de ABD heyeti ile bir araya geleceklerini kaydederek, "Ukrayna, bu sürece çıkarlarını net bir şekilde anlayarak yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelere katılacak Ukraynalı yetkililerin listesi belirlendi

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmelerde yer alacak Ukraynalı yetkililerin listesini onayladı.

Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan listeye göre, Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık edecek.

Heyette, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Birinci Sekreter Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz yer alacak.

Barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimince hazırlanan Ukrayna- Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Zelenskiy dün akşam yaptığı açıklamada, "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Bu planın Ukrayna için "ağır" maddeler içerdiğini bildiren Zelenskiy, "Ya ağır 28 madde, ya da son derece ağır bir kış. Şimdiye kadarki en zorlu kış ve daha fazla riski (kabul etmek zorunda kalabiliriz). Özgürlük, onur ve adalet olmadan bir hayat ve daha önce iki kez saldırmış birine güvenmek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.