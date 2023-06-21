ABD'nin Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

ABD'nin 247'nci Bağımsızlık Günü, ABD Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, diplomatlar ve misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake davetlileri girişte karşıladığı resepsiyonda Türkiye ve ABD'nin milli marşları okundu. Büyükelçi Flake, burada yaptığı konuşmada, "Biz nasıl Amerika'nın demokrasi geleneğini el üstünde tutuyorsak, Türkiye'de demokrasi geleneğini el üstünde tutuyor. Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması dolayısıyla önemli bir kilometre taşı. Cumhuriyetin 100 yılı övgüye değer bir başarıdır ve bu Türk halkının demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur. Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması, küresel ölçekte diğer ülkelere örnek oluşturmaktadır ve bu oranın ABD seçimlerinde gördüğümüz ortalama katılımın çok ötesine geçtiğini de sözlerime eklemeliyim. Mitinglere olan muazzam katılımı da hayranlıkla karşılıyorum. Eski bir siyasetçi olarak geniş kalabalıklara duyduğum hayranlık kıskançlık sınırlarını zorluyor. Hatta sırf bugün buradaki kalabalık daha büyük görünsün diye kendi ailemi bile buraya getirdim. Söylemek istediğim şu ki, her Türk vatandaşı ülkesinin demokrasi geleneğiyle övünmelidir" diye konuştu.

"Geçen sene yeni rekorlar kırarak 30 milyar doları aşan ticaret hacmimiz, bizi 100 milyar dolarlık ticaret hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı. Karşılıklı yatırımlar da artıyor. Şu anda 2 binden fazla ABD şirketi var ve bunun karşılığında 14.3 milyar dolarlık bir yatırım değeri var. Türk şirketleri ABD'ye 9.7 milyar dolar yatırım yaptı. Geçen yıl da bir önceki yıla göre önemli bir artışla 1 milyondan fazla ABD'li turistimizi ağırladık. Ekonomi ticaret bağlarımızı daha da ilerletmeyi dört gözle bekliyoruz. Ayrıca, yakın çevremizden Afrika'ya, enerji ve gıda güvenliğinden terörle mücadeleye kadar pek çok bölgesel ve küresel konuda çıkarlarımız ve hedeflerimiz örtüşüyor. Gelecekteki konsantrasyonumuzda yeşil dönüşüm ve dijitalleşme üzerine çok katmanlı fırsatları ortaya çıkaracağız. Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin büyümeye güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam edeceğinden hiç şüphem yok. Büyükelçi Flake'yi ve Amerikan halkını bu önemli vesileyle kişisel olarak en içten tebriklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kişisel dostluğumuzu geliştirmek için Jeff ile tenis oynamayı dört gözle bekliyorum."