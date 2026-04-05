ABD: İran destekli Iraklı gruplar, ABD'nin diplomatik tesislerine dün 2 saldırı düzenledi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran'a yakın Iraklı grupların Amerikan diplomatik misyonlarına saldırılar düzenlediğini duyurdu. Irak hükümetinin saldırıları durdurmaması halinde ABD'nin müdahale edeceği vurgulandı. Ayrıca, saldırılardan sorumlu kişilere ödül verileceği açıklandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran'a yakın Iraklı grupların ülkedeki ABD diplomatik misyonlarına dün gece iki ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, İran'a yakın Iraklı milis grupların ülkedeki Amerikan diplomatlara suikast amacıyla ABD'nin diplomatik misyonlarına dün gece 2 ayrı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, son haftalarda Irak topraklarından Amerikan vatandaşları, komşu ülkeler, Irak devlet kurumları ve sivillere yönelik yüzlerce saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil farklı bölgelerde yaşandığı kaydedildi.

ABD'nin Irak hükümetine defalarca çağrıda bulunarak, Amerikan tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasını ve milis grupların Irak topraklarını saldırı amacıyla kullanmasının engellenmesini talep ettiği bildirildi.

Irak hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ABD'nin kendi personelini ve tesislerini savunmaktan çekinmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca Irak'taki Amerikan diplomatik misyonlarına yönelik saldırılardan sorumlu kişi veya grupların kimlik veya yerlerinin tespitine katkı sağlayacak bilgiler için 3 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
