ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki toplantıya ilişkin paylaşım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısının "önemli bir dönüm noktası" olduğunu belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kars-Gümrü hattının bir asırdan uzun süre boyunca bölgeyi birbirine bağlayan kritik bir ticaret ve transit koridor olduğunu ancak bu hattan son trenin Temmuz 1993'te geçtiğini hatırlattı.

İki ülke arasında yaşanan gelişmenin, bölgesel bağlantısallık ve barış açısından "önemli bir dönüm noktası" olduğunu ifade eden Barrack, "Türkiye ile Ermenistan'ın ekonomilerini ve halklarını yeniden birbirine yaklaştırmaya yönelik son adımlarını takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, bu adımın Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da Azerbaycan, Ermenistan ve ABD arasında düzenlenen barış zirvesindeki vizyonun bir yansıması olduğunu belirterek, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın bölgedeki istikrar ve refah taahhüdüyle uyumlu olarak birbirine entegre ve barış içinde bir Güney Kafkasya şekilleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı, bugün Kars'ta düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
