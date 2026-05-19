Haberler

ABD'li Büyükelçi Barrack'tan 19 Mayıs mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, Atatürk'ün gençliğe olan güvenine vurgu yaptı ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkat çekti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barrack, "Türkiye'nin vizyoner kurucusu ve büyük lideri Atatürk, daha iyi bir dünya inşa etmek için gençlerin enerjisine ve dinamizmine derin bir güven duymuştu. Atatürk'ün bu inancı bugün de büyük yankı bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Barrack, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı Atatürk, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüce Türk halkına en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin vizyoner kurucusu ve büyük lideri Atatürk, daha iyi bir dünya inşa etmek için gençlerin enerjisine ve dinamizmine derin bir güven duymuştu. Atatürk'ün bu inancı bugün de büyük yankı bulmaktadır. Türkiye, kendi dinamik ulusu, bölgesel istikrar, karmaşık meseleler ve bölgeler arasında güvenilir bir köprü ve ABD ile güç ve refah yoluyla barışa olan sürekli bağlılığı için hayati bir stratejik müttefik ve sadık bir ortak olarak durmaktadır. Ortak zorluklar ve fırsatlar aracılığıyla, kalıcı dostluğumuz bölge genelinde ve ötesinde umut vermeye devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür

TFF'den Türk futbolunu karıştıracak çağrıya yanıt: Böyle bir karar...
Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor

Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

Süper Lig devinden Altay bombası! Son karar o isimde
Kongo'da Ebola can kaybı 118'e yükseldi

Kongo'da Ebola alarmı devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı