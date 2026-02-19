Haberler

Trump yönetimi, ICE'ın mülteci statüsündekileri gözaltına alma yetkilerini genişletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD yönetimi, yasal mültecilerin gözaltına alınması için ICE'a geniş yetkiler tanıyan bir belge yayımladı. Yasal daimi ikamet statüsü elde etmeyen mültecilerin dosyaları yeniden incelenecek.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yasal statüdeki bazı mültecileri gözaltına alma konusunda geniş yetkiler tanıdı.

CBS News'ün haberine göre, ICE Direktör Vekili Todd Lyons ile Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow imzasıyla yayımlanan ve hükümet avukatlarınca federal mahkemeye sunulan 18 Şubat tarihli resmi bir belge ortaya çıktı.

Belgede, ABD'ye yasal yollarla giriş yapan ancak bir yıl sonra yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kartı elde etmeyen mültecilerin gözaltına alınması konusunda ICE görevlilerine geniş yetkiler verildiği görüldü.

Buna göre, ülkeye geldikten bir yıl sonra kalıcı ikamet almamış mültecilerin dosyalarının yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi için devlet gözetimine geri dönmeleri gerekecek.

Bu kişiler, göçmenlik bürosuna görüşmeye gelerek gönüllü olarak devlet gözetimine dönebilecek ancak bunu yapmamaları halinde ICE'ın onları bulup gözaltına almaları gerekecek.

Federal yasa, mültecilerin ülkeye geldikten sonra bir yıl içinde yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kart başvurusu yapmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA " / " + Aybüke İnal Kamacı -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü