ABD, Mülteci Kabulü İçin Orta Amerika Ülkeleriyle Anlaştı İddiası

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, diğer ülkelerden gelen ve ülkeye sığınma başvurusu yapacak kişileri, kendi topraklarında mülteci olarak kabul etmeleri için Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Honduras ile anlaştıklarını ileri sürdü.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Noem, Orta Amerika turunun sonunda ülkedeki göçmen sorununun çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Noem, diğer ülkelerden ABD'ye gelerek sığınma talebinde bulunacak kişileri kabul edip onlara mülteci statüsü vermeleri konusunda Honduras ve Guatemala ile anlaştıklarını söyleyerek "Biz hiçbir zaman ABD'nin tek seçenek olması gerektiğine inanmadık. Bir mültecinin güvende olacağı ve ülkesinde karşılaştığı tehditten korunacağı bir yere gideceği garanti altına alınmalı, ama bu illa ABD olmak zorunda değil." dedi.

Söz konusu anlaşmaları, "sığınmacılara ABD dışında alternatifler sunmanın bir yolu" olarak tanımlayan Noem, görüşmelerin aylardır sürdüğünü ve Washington yönetiminin anlaşmaların tamamlanması için Honduras ve Guatemala'ya baskı uyguladığını ifade etti.

Guatemala ve Honduras iddiaları yalanladı

Noem'in açıklamalarının ardından, Guatemala ve Honduras, ABD ile anlaşma imzaladıklarına ilişkin iddiaları reddetti.

Guatemala Devlet Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Noem'in ziyareti sırasında göçmenlerle ilgili hiçbir anlaşma imzalanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Guatemala'nın yalnızca geçici bir aktarma noktası olarak kullanılacağı teyit edildi.

Honduras Göç İdaresi Başkanı Wilson Paz da ABD ile böyle bir anlaşmanın imzalanmadığını açıkladı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı ise henüz konuya ilişkin yorumda bulunmadı.