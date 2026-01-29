ABD'de mahkeme, Çin'deki insan hakları ihlallerini ortaya çıkardığı belirtilen Çinliye sığınma hakkı verdi
ABD'nin New York eyaletindeki bir mahkeme, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini belgeleyen Guan Heng'e sığınma hakkı tanıdı. Duruşmada, Guan'ın ülkesine dönerse maruz kalacağı zulüm nedeniyle haklı korku hissettiğine karar verildi.
ABD'de mahkemenin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini ortaya çıkardığı belirtilen Guan Heng'e sığınma hakkı verdiği bildirildi.
New York'un Napanoch bölgesindeki mahkemede görülen duruşmada 2021'de ülkeye yasa dışı yollarla giren Çin vatandaşı Guan'ın sığınma hakkı talebi karara bağlandı.
Duruşmaya telekonferansla bağlanan Guan'a, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gözaltı tesislerini videoya alma ve ABD'ye varışı öncesi videoyu yayımlama planı soruldu.
Guan, eylemleriyle ABD'de sığınma hakkı verilmesi için gerekçe oluşturmayı hedefleyip hedeflemediği sorusu üzerine durumun anlatıldığı gibi olmadığını savundu.
"(Bölgede) Zulme uğrayan Uygurlara sempati duydum." diyen Guan, Çin'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Hong Kong, Ekvador, Bahamalar ve Florida'ya ulaştığını belirtti.
Florida'ya tekneyle gelişi öncesi görüntülerin izlenmesini sağlamak istediğini dile getiren Guan, videoların yayımlanması sonrası Çin polisinin babasını 3 kez sorguladığını söyledi.
Guan'ın YouTube'da yayımladığı çoğu videoda seyahat ettiği bölgelerdeki "toplama kampları" diye tanımladığı alanları filme aldığı görüldü.
Dönmesi halinde "haklı bir korku"
Yargıç Charles Ouslander, "ülkesi Çin'e dönmesi halinde yaşayacağı zulüm nedeniyle haklı şekilde korku hissettiği" gerekçesiyle Guan'a, ABD'ye sığınma hakkının verilmesine hükmetti.
Mahkemenin, kararını verirken Guan'ı "güvenilir tanık" gördüğünü kaydeden Ouslander, sığınma hakkı talebinde yasal uygunluğun bulunduğunu ifade etti.
Avukat Chen Chuangchuang, müvekkili Guan'ın davasının, "sığınma hakkının neden olması gerektiğinin ders kitabı niteliğinde örneğini oluşturduğunu" savundu.
BBC'nin haberinde Guan'ın 2020 yılında ülkenin kuzeybatısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gözaltı tesislerini gizlice filme aldığı ve insan hakları ihlallerini ortaya çıkardığı bildirildi.
ABD'ye 2021'de yasa dışı yollarla girdikten sonra sığınma başvurusunda bulunan Çin vatandaşı Guan, Trump yönetiminin "kitlesel sınır dışı kampanyası" sebebiyle gözaltında tutuluyordu.