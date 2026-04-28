ABD'lilerin İrlanda vatandaşlığına başvuruları şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı

Güncelleme:
ABD'lilerin İrlanda vatandaşlığı başvuruları şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'lilerin İrlanda vatandaşlığı başvuruları şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

"The Irish Times" gazetesinin haberine göre, geçen yıl ABD'den İrlanda vatandaşlığı almak için yapılan başvuru sayısı 18 bin 910'a ulaşarak, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Başvurular, İrlanda'da doğmuş ebeveyn ya da büyükbaba ve büyükanne üzerinden vatandaşlık alınmasını sağlayan Yabancı Doğum Kayıt Sistemi (FBR) kapsamında yapıldı.

Başvuru sayısı 2023'te 7 bin 726, 2024'te 11 bin 601 iken 2025'teki artış bir önceki yıla göre yüzde 63'e ulaştı.

ABD'den İrlanda vatandaşlığına başvuranların sayısı 2015'te 2 bin 64 iken o tarihten bu yana başvuru sayısı Kovid-19 salgını dönemi hariç her yıl artış gösterdi.

İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi verilerine göre, İrlanda'ya 2024'te 4 bin 900, geçen yıl ise 10 bin ABD vatandaşı taşındı.

İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, bir parlamenterin soru önergesine verdiği yanıtta, 2024'te 22 olan ABD vatandaşlarının sığınma başvurularının sayısının 2025'te 94'e yükseldiğini bildirmişti.

"İrlanda vatandaşlığı 'yedek plan' olarak görülüyor"

Göçmenlik avukatı ve İrlanda Göçmenlik Avukatları Birliği Başkanı Carol Sinnott, başvurulardaki artışın Kasım 2024'te ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden bu göreve seçilmesinin ardından hız kazandığını belirtti.

Sinnott, ABD vatandaşlarının İrlanda vatandaşlığını "yedek plan" olarak gördüğünü dile getirerek, başvuruların bu eğilim doğrultusunda artmaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
