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ABD'li Temsilciden Ukrayna'ya NATO Uyarısı: 'Bir Parçası Olamazsınız'

ABD'li Temsilciden Ukrayna'ya NATO Uyarısı: 'Bir Parçası Olamazsınız'
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında kesin bir dille, 'NATO, tartışma dışıdır. Bir parçası olamayacaksınız.' dedi. Kellogg, barış sürecine dair müzakerelere de dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Kiev'in NATO üyeliğine ilişkin, "NATO, tartışma dışıdır. (NATO'nun) Bir parçası olamayacaksınız." dedi.

Özel Temsilci Kellogg, Fox News kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'daki olası barış ile ülkenin NATO süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kellogg, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin muhtemel ateşkesle alakalı çeşitli müzakereler yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin küresel bağlamda dahil olması gereken birçok konunun bulunduğuna dikkati çeken Kellogg, uzun süren Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan fırsat doğabileceğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna taraflarına barış süreciyle ilgili şartların sunulacağı "ön protokol" anlaşmasında arabuluculuk yapacaklarına işaret eden Kellogg, Ukrayna'ya seslenerek, "NATO, tartışma dışıdır. (NATO'nun) Bir parçası olamayacaksınız." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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