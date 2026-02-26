Haberler

ABD'li Senatör Van Hollen'dan İran Savaşı Uyarısı: "Irak'ta Olanları Unuttuk Mu?"

Chris Van Hollen, İran'la olası bir savaşa karşı uyararak geçmişteki Irak savaşının maliyetlerini hatırlattı. Amerika'nın bu tür bir çatışmanın faydasını açıklayamadığını dile getirdi.

(ANKARA) - ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD'de İran'la olası bir savaşa ilişkin tartışmalar sürerken, Irak savaşını hatırlatarak yeni bir askeri müdahaleye karşı uyarıda bulundu.

Van Hollen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" İran'da olanları çoktan unuttuk mu? 8 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetti. Yüz binlerce Iraklı sivil öldü. Trilyonlarca dolar harcandı. İran'la bir savaşın Amerika'ya nasıl fayda sağlayacağını kimse açıklayamadı. Çünkü sağlamayacak."

Kaynak: ANKA
