Haberler

Susan Sarandon: Filistin Desteği Nedeniyle İşini Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'i desteklemesi nedeniyle son zamanlardaki rol tekliflerinin geri çekildiğini belirterek, "Sinema sektöründe hala bana karşı tutumlarını yumuşatmamış siyonistler tarafından katı şekilde savunulan görüşler var." dedi.

ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'i desteklemesi nedeniyle son zamanlardaki rol tekliflerinin geri çekildiğini belirterek, "Sinema sektöründe hala bana karşı tutumlarını yumuşatmamış siyonistler tarafından katı şekilde savunulan görüşler var." dedi.

Sarandon, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında, rol aldığı "The Echo Chamber" filminin gösteriminin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Filistin'in tarihsel önemi ve siyonizmin ABD ile bağları ve siyaseti konusundaki anlatının tamamen değiştiğine işaret eden Sarandon, "Bu, insanlar için büyük bir aydınlanma oldu, ABD'nin İsrail'e ne kadar para verdiği... Bunu kimse tam anlamıyla anlamadı." ifadelerini kullandı.

Sarandon, ABD ordusunu İsrail ordusuyla "birleştirmek" için oy verdiklerini belirterek, dolayısıyla insanların artık pek çok şeyin farkına vardığına dikkati çekti.

Yakın zamanda insanlara kendisini işe almamalarını söyleyen ajanslar yüzünden bazı rol tekliflerinin geri çekilmeye devam ettiğini belirten 79 yaşındaki Oscar ödüllü sanatçı, "uyarıları dinlemediği" için filmin yönetmeni Andrea Pallaoro'ya teşekkür etti.

"Sinema sektöründe hala bana karşı tutumlarını yumuşatmamış siyonistler tarafından katı şekilde savunulan görüşler var." diyen Sarandon, ailesini ve kendisini ait hissettiği insanları bulduğunu, artık iyi olduğunu söyledi.

Sarandon'ın çalıştığı yetenek ajansı "United Talent Agency (UTA)", 2023'te Filistin'e destek açıklaması yapan sanatçıyla yollarını ayırmıştı.

"Dead Man Walking" filmindeki rolüyle Akademi Ödülü kazanan Sarandon, "Thelma ve Louise" dahil pek çok filmde oynamıştı.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
Kadına şiddete engel olmaya çalıştı, bıçaklandı

Sevgilisinden dayak yiyen kadını kurtarmanın bedeli bu oldu!
Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu
Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar

Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar
Şerit değiştiren otomobil kamyonetle çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı
Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti

Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar