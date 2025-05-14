CAIR, Trump'ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Kararını Destekledi

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Başkan Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı.

CAIR'den yapılan açıklamada, kuruluşun Başkanı Nihad Awad, Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırma kararının "önemli ve memnuniyet verici" olduğunu belirterek, Trump'ı takdir ettiklerini aktardı.

Suriye halkının yabancı yaptırımlardan, işgalden ve müdahaleden uzak bir şekilde uluslarını yeniden inşa edebilmesi gerektiğini kaydeden Awad, "Başkan Trump'ı ayrıca İsrail hükümetinden Suriye'yi bombalamayı durdurmasını ve yasa dışı olarak işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini talep etmeye teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Awad, Trump'ın İsrail'i, Filistin halkını açlığa mahkum eden Gazze kuşatmasını kaldırmaya "zorlaması gerektiğini" de sözlerine ekleyerek, "Filistin halkına hayatta kalmak için bir şans verin." çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.