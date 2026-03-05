ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein soruşturması kapsamında Kongrede ifade vermeye çağrılacak

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında Kongrede ifade vermek üzere çağrılmasını kararlaştırdı.

ABC News'ün haberine göre, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Adalet Bakanı Bondi'nin Epstein soruşturmasında ifadesini almak için oylama yaptı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace tarafından sunulan önerge sonucunda yapılan oylamada Bondi'nin celbedilmesine karar verildi.

Mace, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bondi'nin ifade vermek üzere Kongreye çağrılacağını belirtti.

Bondi'nin Epstein dosyasıyla ilişkili tüm belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını iddia ettiğini ancak kayıtların bunun tersini gösterdiğine dikkati çeken Mace, "Epstein davası, ABD tarihinin en büyük örtbas vakalarından biridir." değerlendirmesini yaptı.

Mace, 3 milyon belgenin paylaşıldığını ancak hakikatin tamamının bilinmediğini, bazı görüntülerin, ses ve giriş kayıtlarının halen eksik olduğuna işaret ederek "Adalet Bakanlığının, adaleti sağlamaktansa güçlüyü korumaya neden daha çok öncelik verdiğini bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.