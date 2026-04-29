ABD Kongre üyeleri, Çinli araba üreticilerinin ülke pazarına erişimine izin vermemesi için Trump'a çağrı yaptı

ABD'de Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump'a, Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarına erişimine izin vermemesi çağrısında bulundu.

70'ten fazla ABD Kongre üyesi, Trump'a bir mektup yazarak Çin otomobil üreticilerinin ABD pazarlarına girmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Otomotiv endüstrisinin ülkenin imalat sanayisinin omurgasını oluşturduğunu ve yaklaşık 10 milyon kişiye istihdam sağladığını hatırlatan Kongre üyeleri, Çin'e olası ziyareti öncesinde Trump'a, Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarına erişimine izin vermemesi çağrısı yaptı.

Kongre üyeleri, Çin otomobilleri için engelleri azaltma veya ABD pazarına girişlerini kolaylaştırma yönündeki her türlü çabanın Amerikan imalat sanayisine, işçilerine ve ulusal güvenliğine "doğrudan bir tehdit" oluşturduğunu vurguladı.

Çin otomotiv endüstrisinin eşit şartlarda rekabet etmediğini ve yapısı gereği Amerikan şirketlerine karşı avantajlı olduğunu savunan Kongre üyeleri, Çin otomotiv sanayisinin Güney Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve diğer gelişmekte olan pazarlarda hızla yayıldığını belirtti.

Kongre üyeleri, Meksika ve Kanada'da da bu durumun geçerli olduğunu, bu yüzden Çinli otomobil üreticilerinin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında bu iki ülkeyi ABD'ye giriş için bir "arka kapı" olarak kullanma riskinin geçerli olduğunu öne sürdü.

Çin'e ait araçların USMCA veya başka herhangi bir mekanizma aracılığıyla ABD pazarlarına girmesine izin verilmemesi gerektiğini yineleyen Kongre üyeleri, "Günümüz araçlarının giderek daha fazla bağlantılı hale gelmesi ve sürücüler, altyapı ve çevre hakkında hassas verileri toplayıp iletebilmesi nedeniyle, bunun gerçek ulusal güvenlik sonuçları vardır." ifadelerini kullandı.