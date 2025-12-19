Haberler

ABD Adalet Bakanlığına, Epstein dosyalarını açıklaması için verilen 30 günlük süre bugün doluyor

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddialarına ilişkin dosyaları bugün açıklamayı planlıyor. Bakan Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin tamamının değil, bir kısmının yayınlanacağını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığının, 30 günlük sürenin ardından, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarını bugün açıklaması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, 19 Kasım'da, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın" Kongreden geçtiğini ve ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söylemesinin üzerinden 1 ay geçti.

Buna göre, yasanın Adalet Bakanlığına verdiği 30 günlük süre bugün itibariyle doluyor ve bakanlığın Epstein dosyalarını yayımlaması öngörülüyor.

Öte yandan, Fox News'e konuşan ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bugün belgelerin tamamını değil ancak bir kısmını yayımlayacaklarını duyurdu.

Blanche, tamamını yayımlamamalarının amacının, mağdurları korumak olduğunu belirterek, "Bu yüzden yaptığımız şey, üreteceğimiz her bir belgeyi tek tek incelemek ve her mağdurun adının, kimliğinin, hikayesinin, korunması gerektiği ölçüde, tamamen korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla belge yayımlayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
