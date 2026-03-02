Haberler

ABD istihbaratının İran'ın "önleyici saldırı yapacağına" işaret etmediğinin Kongre personeline aktarıldığı iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Donald Trump yönetiminden yetkililerin, Kongre personeline verdikleri özel brifingde istihbarat verilerinin, İran'ın "önleyici saldırı yapacağına" işaret etmediğini aktardıkları öne sürüldü.

ABD'de Donald Trump yönetiminden yetkililerin, Kongre personeline verdikleri özel brifingde istihbarat verilerinin, İran'ın "önleyici saldırı yapacağına" işaret etmediğini aktardıkları öne sürüldü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Trump yönetiminden yetkililer, İran'a yönelik saldırılara ilişkin Kongre personeline özel brifing verdi.

Brifingde yetkililerin, Orta Doğu'da İran'ın, füzeleri ve vekil güçleri nedeniyle "daha genel tehdit" oluşturduğunu belirttikleri iddia edildi.

Trump yönetiminin, İran'ın füzeleri ve vekil güçlerinin ABD ile bölgedeki ortakları için "ciddi tehdit" olduğunu vurguladığını kaydeden yetkililer, brifingde istihbarat verilerinin, İran'ın ABD'ye "önleyici saldırılar gerçekleştireceğine işaret etmediğinin" dile getirildiğini aktardı.

Yetkililerin ABD-İsrail saldırıları sonrası Tahran yönetiminin akıbetine ilişkin ise değerlendirmede bulunmadıkları bildirildi.

Öte yandan, Trump yönetiminden isimleri paylaşılmayan yetkililer, 28 Şubat'ta yaptıkları açıklamada, İran'ın "öncü saldırı başlatabileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğunu" savunmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini