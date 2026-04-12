NYT: ABD istihbaratı, Çin'in ABD/İsrail-İran Savaşı'nda daha aktif rol oynadığına işaret ediyor

ABD istihbaratına göre, Çin'in İran'a mühimmat göndermesi ve Rusya'nın Iran'a uydu istihbaratı sağlaması sonucu Orta Doğu'daki gerilimler artabileceği belirtiliyor. Ancak bu bilgilerin kesin olmadığını vurgulayan yetkililer, İran'a yönelik desteklerin işbirliğini gün yüzüne çıkartıyor.

ABD istihbaratının, Çin'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta kullanılmak üzere İran'a mühimmat göndermiş olabileceğine ve daha aktif rol oynadığına dair bilgi elde ettiği öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesine göre ABD istihbarat kurumları, Çin'in ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta rolünü artırmış olabileceğini değerlendiriyor.

İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, istihbarat değerlendirmelerinin, Çin'in bazı şirketler aracılığıyla İran'a askeri üretimde kullanılabilecek kimyasal, yakıt ve bileşen sevkiyatına göz yumarak savaşta örtülü rol üstlendiğine işaret ettiğini ileri sürdü.

Çin'in uzun süredir İran'a doğrudan askeri teçhizat göndermekte temkinli davrandığını belirten yetkililer, ancak hükümet içinde bazı isimlerin İran güvenlik güçlerine doğrudan destek verilmesini savunduğunu aktardı.

Yetkililer, Washington yönetiminin, Çin'in son dönemde İran'a omuzdan atılan ve "MANPADS" olarak bilinen füzeler göndermiş olabileceğine dair istihbarat edindiğini iddia etti.

Ancak yetkililer, bu bilginin kesin olmadığını ve söz konusu silahların sahada kullanıldığına dair herhangi kanıt bulunmadığını aktardı.

Öte yandan yetkililer ABD istihbaratının, Rusya'nın da İran ordusuna uydu istihbaratı sağlayarak İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD gemileri ile Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik hedefleri belirlemesine yardımcı olduğuna dair bulgular elde ettiğini savundu.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın ayrıca İran'a gıda yardımı, öldürücü olmayan askeri malzeme ve uydu görüntüleri sağladığını ancak ABD'yi provoke etmemek adına doğrudan silah tedarikinden kaçındığını öne sürdü.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
