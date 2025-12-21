Haberler

ABD istihbaratı Rusya'nın NATO ile "geniş çaplı savaştan kaçındığını" değerlendiriyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik geniş çaplı saldırı planlarını yalan ve propaganda olarak nitelendirerek, NATO ile savaştan kaçınıldığını belirtti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi planladığı yönündeki haberleri "yalan ve propaganda" şeklinde nitelendirerek, Rusya'nın NATO ile "geniş çaplı savaştan kaçındığı" değerlendirmesinde bulundu.

Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Rusya'nın "Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi" planladığını iddia eden haberlere yanıt verdi.

Haberleri "yalan ve propaganda" şeklinde nitelendiren Gabbard, bu haberlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış çabalarını baltalamayı amaçladığını ve kamuoyunda korku yaratarak savaşın tırmanmasını" teşvik ettiğini savundu.

Gabbard, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ordusunu doğrudan Rusya ile savaşa çekmek istediğini iddia etti.

ABD istihbaratının, haberde görüşlerine yer verilen Demokrat Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi de dahil karar alıcıları bilgilendirdiğini belirten Gabbard, ABD istihbaratının Rusya'nın NATO ile daha "geniş bir savaştan kaçındığını değerlendirdiğini" aktardı.

Gabbard, ABD istihbaratının Rusya'nın mevcut askeri kapasitesiyle Ukrayna'nın tamamını işgal edip kontrol altına alabilecek güce sahip olmadığı ve Avrupa'yı "fethetmesinin" ise söz konusu olmadığı yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
