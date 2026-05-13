NYT: ABD istihbarat değerlendirmelerine göre, İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor

New York Times'a göre, ABD istihbaratı İran ordusunun füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu öne sürüyor. Bunun yanı sıra, Beyaz Saray ve Pentagon, haberlere yanıt vererek önceki açıklamalarını savunuyor.

ABD'nin istihbarat değerlendirmelerinin, Başkan Donald Trump yönetiminin İran ordusunun "paramparça edildiği" yönündeki açıklamalarının aksine ordunun füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna işaret ettiği ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin mayıs ayına ait gizli istihbarat belgelerine dayandırdığı haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 33 füze üssünün 30'una yeniden erişim sağladığı iddia edildi.

Haberde, İran'ın savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70'ini ve mobil fırlatma araçlarını hala elinde bulundurduğu öne sürüldü.

Ayrıca haberde, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin neredeyse yüzde 90'ının "kısmen ya da tamamen çalışabilir" duruma getirildiği iddiasına yer verildi.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan haberlere tepki

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, istihbarat değerlendirmelerine ilişkin haberin ardından yaptığı açıklamada, İran ordusunun "ezildiği" yönündeki önceki açıklamaları yineledi.

Wales, İran'ın ordusunun yeniden yapılandırıldığını düşünenlerin "ya kendini kandırdığını ya da Devrim Muhafızlarının sözcülüğünü yaptığını" savundu.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ordusunun iyi durumda olduğunu ima etmenin "neredeyse vatana ihanet" sayılacağını yazdı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Joel Valdez ise açıklamasında istihbarat haberlerine tepki göstererek, "NYT ve diğerlerinin Epik Öfke Harekatı'nı tarihsel başarı olarak nitelendirmek yerine İran rejimine halkla ilişkiler desteği sunması son derece utanç verici." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVolkan Demir:

Bu haberleri her gördüğümde aynı şey geliyo aklıma; medya niye bu kadar çok ABD'nin söylediklerine karşı çıkıyo hep? Bir tarafın söylediği gerçeği bulup açıklıyo ama diğer tarafın söylediğine neden bu kadar şüpheyle yaklaşıyo anlayamıyorum. Hem bunlar gizli istihbarat belgeleri ise nasıl medyaya ulaşıyo, kim sızdrıyo bunu, buna kimse sual sormuyo mu? Çok tuhaf bu tüm sistem bence.

Haber YorumlarıZerin Kara:

Vay be abisi İran füzelere milyar dolar harcıyor ama insanlar açlıktan ölüyor ya, çok garip değil mi ??

Haber YorumlarıMehtap Özdoğan:

Yani bunlar hep böyle oluyor işte. Bir taraf söylüyor A, diğer taraf söylüyor B, sonra da medya ortaya çıkıyor gizli belgelerle. Kim neye inanacağını biliyor? Ama açıkçası, bu tür haberler çıktığında bir yandan da merak ediyorum acaba arkada ne dönüyor gerçekten. Devlet kurumları arasında bu kadar çelişki varsa demek ki gerçek durum hiç kimsenin söylediği gibi değildir herhalde.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

