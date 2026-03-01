İran devlet televizyonu: Yerleşkemizin bazı bölümleri ABD ve siyonist rejimin saldırılarına uğradı

İran devlet televizyonu, ABD- İsrail'in Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin bazı bölümlerini hedef aldığını duyurdu.

Devlet televizyonunun canlı yayında gelişmeleri aktaran sunucu, "Biraz önce Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümleri düşman ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına uğradı." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrasında canlı yayının devam ettiği görülürken sunucu, saldırıyla ortaya çıkan muhtemel hasarın boyutlarının incelendiğini aktardı.