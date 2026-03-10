Haberler

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı

ABD-İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda elektrik şebekelerine zarar verilmesinin ardından Tahran ve Elburz eyaletlerinde yaşanan elektrik kesintisi 2 saat içinde giderildi.

ABD-İsrail'in İran'a dün geceki saldırılarında elektrik şebekelerine verilen hasar sonrası başkent Tahran ve Elburz eyaletlerinde kesilen elektriğin 2 saat sonra yeniden sağlandığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre dün ABD-İsrail'in saldırılarında elektrik şebekesi hedef alındı.

Haberde, "Düşman saldırıları nedeniyle şebeke tesislerinde meydana gelen hasar sonrasında kesintiye uğrayan Tahran ve Elburz'un bazı bölgelerindeki elektrik, 2 saatten kısa bir sürede yeniden sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
