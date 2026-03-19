AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı

Güncelleme:
İsrail'in İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasındaki enerji tesislerini hedef alma planı hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiği, ancak saldırıda yer almadığı iddia edildi.

ABD'nin, İsrail'in İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasıyla bağlantılı enerji tesislerini hedef alma planı hakkında bilgilendirildiği, ancak saldırıda yer almadığı iddia edildi.

Associated Press'in (AP), isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail'in Güney Pars doğal gaz sahasını hedef alma planından haberdardı.

ABD'nin plan hakkında önceden bilgilendirildiğini ancak saldırıda yer almadığını öne süren kaynak, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp
