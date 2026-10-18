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ABD İsrail Büyükelçisi Huckabee Batı Şeria'da gazeteciye saldırıyı terör eylemi saydı

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Washington Post fotomuhabirinin maskeli İsraillilerce darbedilmesini 'alçakça terör eylemi' olarak niteledi. Huckabee, Ebu Falah'ta ağır yaralanan gazeteciye saldıranların yıllarca hapis yatması gerektiğini söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da The Washington Post gazetesinin fotomuhabirlerinden Heidi Levine'i darbederek yaralamasının "alçakça bir terör eylemi" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Huckabee, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesi fotomuhabiri Levine'in "alçakça ve korkakça" bir saldırı sonucu ağır şekilde yaralandığını belirtti.

Basın mensubu olduğu açıkça belli olan ABD vatandaşı Levine'e saldıranların yıllarını hapiste geçirmesi gerektiğini vurgulayan Huckabee, "Kadın bir fotoğrafçıya saldırmak, maskeli korkaklar tarafından gerçekleştirilmiş aşağılık bir terör eylemidir. Bu, anlamsız şiddetin şerefsizce bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

The Washington Post'un fotomuhabiri saldırıya uğradı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde bugün Filistinlilerle birlikte bölgedeki zeytin hasadını takip eden Levine, Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli 80 civarında İsraillinin saldırısına uğramıştı.

Saldırganların kendisini darbederek yere düşürdüğünü aktaran Levine, yerdeyken yaklaşık 10 dakika veya daha uzun süre tekmelendiğini, telefonunun zorla alındığını, kameralarının kırıldığını ve çantasının parçalandığını, ardından Filistinliler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye ulaştırıldığını anlatmıştı.

Levine, "Yere düştüm ve yaklaşık 10 dakika boyunca beni tekmelediler. Fotoğraf makinelerime ve çantama tutunmaya çalışıyordum. Pasaportumun olduğu bel çantamı, makinelerimi zorla söküp aldılar, çantamı parçaladılar." demişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık zeytin hasadı yapan Filistinliler ve bölgede bulunan gazetecileri saldırılarla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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