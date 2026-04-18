CENTCOM: ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 21 gemi geri döndü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına uygulanan abluka nedeniyle 21 geminin İran'a geri döndüğünü bildirdi. Ablukanın, Arap Denizi'nde devriye gezen USS Michael Murphy gibi savaş gemileriyle desteklendiği ifade edildi.

Güdümlü füze destroyeri USS Michael Murphy'nin dün Arap Denizi'nde devriye gezdiği aktarılan açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran limanlarına giriş veya çıkış yapmaya çalışan gemilere karşı deniz ablukası uyguluyor." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
