CENTCOM: ABD güçleri İran'daki kıyı gözetleme radar noktalarını vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD güçlerinin "İran tarafından Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracını (İHA) önlediği" belirtilerek, " İran'ın Hürmüz Boğazı yönüne gönderdiği dört İHA'nın düşürüldüğüne, söz konusu İHA'ların bölgedeki deniz trafiğine yönelik doğrudan ve acil tehdit oluşturduğuna" işaret edildi.

" İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik 7 balistik füze fırlattığı" aktarılan açıklamada, ABD güçlerinin daha fazla deniz saldırısını önlemek amacıyla Sirik ve Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, ilk değerlendirmelere göre İran tarafından fırlatılan 7 füzeden 6'sının engellendiği, 1'inin ise hedefine ulaşamadığı, ABD personeli arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

İran'ın Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Karargahı'na zarar verildiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, CENTCOM güçlerinin İran'dan kaynaklanan saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli tedbirleri almaya devam edeceği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.

Kuveyt ordusu, yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdiğini duyurmuştu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, Kuveyt'te patlama seslerinin duyulmasının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldığını bildirmişti.