ABD, İran'ın İsrail'e Yönelik Füze Saldırılarına Karşılık Veriyor

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ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşı attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği bildirildi. Bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin İsrail ordusuna destek sağladığı ifade edildi.

ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği belirtildi.

Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği kaydedildi.

Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.

Öte yandan Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail'e destek verdiklerini teyit etti.

ABD'li yetkili, Amerikan ordu unsurlarının İsrail'e tam olarak nasıl yardım sağladığına ilişkin detaylara ise girmedi.

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD, füze önleme operasyonlarına yardımcı olmak ve bölgedeki ABD üslerini daha iyi korumak için bölgedeki askeri varlıklarını İsrail'e yaklaştırdığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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