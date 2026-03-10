Centcom, İran'ın Füze Rampalarını Vurdu

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın füze rampalarının vurulduğunu gösteren görüntüleri, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD onları aramayı bırakmayacak" ifadeleriyle yayımladı.

CENTCOM'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD onları aramayı bırakmayacak. Onları bulduğumuzda imha edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA