Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: "İran'ın Füze Kapasitesi Yüzde 90, İha Kapasitesi Yüzde 95 Azaldı"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin operasyonları sonucunda İran'ın balistik füze ve İHA kapasitesinin büyük ölçüde düştüğünü açıkladı. Operasyonda 65'ten fazla İran deniz aracı batırıldı ve 6 binden fazla hedef vuruldu.

(ANKARA) - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD-İsrail savaşının başlamasından bu yana İran'ın balistik füze kapasitesinin yaklaşık yüzde 90, insansız hava aracı (İHA) kapasitesinin ise yaklaşık yüzde 95 düştüğünü söyledi.

Karoline Leavitt, ABD merkezli haber kanalı Fox News'e verdiği demeçte, iki haftalık operasyon sırasında ABD'nin 65'ten fazla İran deniz aracını batırdığını ve ülkedeki 6 binden fazla hedefi vurduğunu belirtti. Leavitt, "65'ten fazla deniz araçlarını batırdık. Ülke genelinde 6.000'den fazla hedefi vurduk, ve burası çok büyük bir ülke" dedi.

Sözcü Leavitt, İran'dan gelen balistik füze saldırılarının artık yüzde 90, İHA kapasitesinin ise yüzde 95 azaldığını belirterek, operasyonu büyük bir başarı olarak nitelendirdi ve Washington'un kampanyasına devam edeceğini söyledi.

Leavitt ayrıca, "İran'ın dünyayı tehdit edecek bir nükleer bomba geliştirme ve bölgedeki ABD askerlerini balistik füze kapasitesiyle saldırı tehdidini tamamen ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
