ABD'den vatandaşlarına "İran'dan ayrılın" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran hava sahasının kısmen açılmasının ardından, İran'da bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları gerektiğini hatırlattı ve güvenlik uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran hava sahasının kısmen açılarak uçuşların yeniden başlaması üzerine İran'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, "21 Nisan itibarıyla, İran hava sahası kısmen yeniden açılmıştır. ABD vatandaşlarının İran'ı şimdi terk etmesi, güncellemeler için yerel medyayı takip etmesi ve İran'dan kalkış uçuşları hakkında ek bilgi için hava yolu şirketleriyle görüşmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İran'dan ayrılacak Amerikalıların kara yoluyla Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan'a gidebileceği ancak Afganistan, Irak veya Pakistan-İran sınır bölgesine seyahat etmemeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı

120+2'de yenen gol sonrası tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı