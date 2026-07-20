ABD, İran'a yönelik deniz ablukası devam ederken 1 gemiyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotasının değiştirildiğini ve 1 geminin hizmet dışı bırakıldığını açıkladı.
ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS John Finn (DDG 113)" güdümlü füze destroyeri personelinin, İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanması kapsamında görevine devam ettiği belirtildi.
ABD kuvvetlerinin operasyonlarını dikkatle sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un deniz ablukasına uyumun sağlanması amacıyla 6 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdiği ve 1 gemiyi de "hizmet dışı bıraktığı" ifade edildi.
CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında faaliyet gösteren ABD askeri personeline ait bir fotoğrafa da yer verildi.