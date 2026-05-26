CENTCOM: ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'nda toplam 108 ticari geminin rotasını değiştirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 108 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Ablukada 15 binden fazla ABD askeri görev yaparken, 26 insani yardım gemisinin geçişine izin verildi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 13 Nisan'da başlayan ablukayla ilgili güncel bilgiler verildi.

CENTCOM'un paylaşımında, "USS John Finn (DDG 113) güdümlü füze destroyerinin İran'a yönelik ABD ablukasına destek amacıyla Umman Denizi'nden geçiş yaptığı sırada", bir ABD denizcisinin geminin köşk bölümünde nöbet tutarken görüldüğü fotoğrafa yer verildi.

Komutanlığın 23 Mayıs'taki paylaşımında bölgede rotası değiştirilen gemi sayısı 100 olarak açıklamış, 15 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı belirtilen ablukada 26 insani yardım gemisinin bölgeye geçişine izin verildiği kaydedilmişti.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, bugün erken saatlerde ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'ın güneyindeki bazı hedeflere "meşru müdafaa amaçlı" yeni saldırılar gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
