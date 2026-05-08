CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 61 gemiyi engelledik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 57 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşen olaylara dair detaylar paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 57 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı.

CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran limanlarına giriş çıkışları bloke ettiği deniz ablukasına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Açıklamada, ABD ordusuna ait deniz unsurlarının bugüne kadar İran limanlarına giriş ve çıkış yapmaya çalışan toplam 57 ticari gemiyi bloke ederek farklı rotalara yönlendirdiği, 4 gemiyi ise devre dışı bıraktığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bir ABD destroyerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerini bloke edip geri çevirdiği anlara ilişkin görseller de paylaşıldı.

ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
