Abd, Ortadoğu'ya İkinci Bir Uçak Gemisi Gönderiyor

WASHINGTON, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD, Karayip Denizi'nde konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisine de Ortadoğu'ya doğru harekete geçme talimatı verdi.

ABD medyasında perşembe günü yer alan haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer programı ile bağlantılı olarak İran'a askeri harekat düzenleyip düzenlememe konusunu değerlendirdiği belirtildi.

Trump salı günü yaptığı açıklamada müzakerelerin başarısız olması halinde İran'a yönelik olası bir askeri harekata hazırlık amacıyla ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunu Ortadoğu'ya göndermeyi düşündüğünü söylemişti.

Dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, Ortadoğu'ya daha önce gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 adet güdümlü füze destroyerine katılacak.

ABD ve İran, Washington'ın İran yakınlarında askeri yığınağını artırmasıyla tırmanan gerginliğin ardından 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı görüşmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan çarşamba günü başkent Tahran'da 1979 İran İslam Devrimi'nin 47. yıldönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, Batı'nın yarattığı "güvensizlik duvarının" ABD ile gerçekleştirilecek nükleer müzakereleri engellediğini belirtti. Pezeşkiyan, aşırı taleplere ve saldırganlığa asla boyun eğmeyeceklerini ifade etti.