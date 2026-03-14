ABD Ordusu İran'ın Petrol İhracat Merkezi Harg Adası'nı Vurdu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ordunun İran'ın en önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Harg Adası'na (Kharg) büyük çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Trump, bombardımanda adadaki askeri unsurların "tamamen yok edildiğini" öne sürerken, Pentagon'a petrol altyapısına zarar verilmemesi talimatı verdiğini söyledi. Trump, bu kararın "insani nedenlerle" alındığını savundu.

Trump sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Az önce, benim talimatımla, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Orta Doğu tarihindeki en güçlü bombardıman operasyonlarından birini gerçekleştirdi ve İran'ın en değerli noktalarından biri olan Harg Adası'ndaki tüm askeri hedefleri tamamen yok etti."

Silahlarımız dünyanın şimdiye kadar gördüğü en güçlü ve en gelişmiş silahlardır, ancak insani nedenlerle adadaki petrol altyapısını yok etmemeyi tercih ettim. Bununla birlikte İran ya da başka herhangi biri Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale etmeye kalkışırsa, bu kararı derhal yeniden değerlendireceğim.

İlk başkanlık dönemimde ve bugün, ordumuzu dünyanın açık ara en ölümcül, en güçlü ve en etkili askeri gücü haline getirdim.

İran'ın, hedef almak istediğimiz hiçbir şeyi savunma kapasitesi yoktur, buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yoktur.

İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri'ni, Orta Doğu'yu ya da dünyayı tehdit etme kabiliyetine sahip olmayacaktır.

İran ordusu ve bu terörist rejimle bağlantılı olan herkes, silahlarını bırakıp ülkelerinden geriye kalanları kurtarmak konusunda akıllıca davranmalıdır ki geriye pek bir şey kalmadı.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Basra Körfezi'nin kuzeyinde, İran ana karasının yaklaşık 32 kilometre açığında bulunan Harg Adası, İran'ın en kritik enerji merkezlerinden biri olarak görülüyor. İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı bu adadan gerçekleştiriliyor. Ada ayrıca büyük petrol depolama tesislerine sahip ve İran'ın en büyük petrol ve doğal gaz sahalarına deniz altı boru hatlarıyla bağlı bulunuyor.

Harg Adası'nda İran Petrol Bakanlığı'na ait üç büyük enerji tesisi bulunuyor. Bunlar arasında günlük yaklaşık 500 bin varil ham petrol üretimi yapan Falat Iran Oil Company, Kharg Petrochemical Company ve petrol ile sıvılaştırılmış doğal gazın depolanıp sevk edildiği büyük bir terminal yer alıyor. Bu nedenle adada yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel enerji piyasalarını da etkileyebilecek potansiyele sahip.

Kaynak: ANKA