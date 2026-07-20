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ABD'nin İran'a Yönelik Saldırıları Art Arda Dokuz Gecedir Sürüyor

ABD'nin İran'a Yönelik Saldırıları Art Arda Dokuz Gecedir Sürüyor
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a art arda dokuzuncu gece de yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca ABD, altı ticari gemiyi yeniden yönlendirdi ve bir gemiyi hareketsiz hale getirdi.

WASHINGTON, 20 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a art arda dokuzuncu gece de yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Komutanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son saldırıların pazar günü saat 19.00'da başladığı belirtilerek, "Saldırılar, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırı düzenlemekte kullandığı askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam edecektir" denildi.

ABD ordusunun, boğazdan geçen gemilerin İran'a uygulanan deniz ablukasına uymasını sağlamak üzere pazar günü itibarıyla altı ticari gemiyi yeniden yönlendirdiği ve bir gemiyi de hareketsiz hale getirdiği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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