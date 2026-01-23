ABD, DEAŞ'la mücadelede Irak'ın rolünü memnuniyetle karşıladı

ABD, Irak hükümetinin, Suriye'den nakledilen terör örgütü DEAŞ'lı tutukluları ceza infaz kurumlarına yerleştirerek haklarında adli süreç başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Irak hükümetinin DEAŞ'lıları ülke içinde güvenli tesislerde tutma girişimini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Suriye'den getirilen DEAŞ mensuplarının ceza infaz kurumlarına yerleştirilerek haklarında yasal sürecin başlatılmasının terörle mücadele açısından önem taşıdığını vurgulayan Rubio, Bağdat yönetiminin bu konudaki liderliğini takdir ettiklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Irak'ın DEAŞ mensuplarını tutarak koalisyon kapsamındaki sorumluluğunu yerine getirdiğinin altını çizdi.

Hegseth, yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarının geçici olarak Irak'ta bulunduğunu, ülkelerin kendi vatandaşlarını geri alarak yargılaması gerektiğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirmişti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi de Suriye'de terör örgütü YPG/SDG kontrolünde bulunan cezaevlerinden nakledilen DEAŞ'lı tutuklular hakkında adli ve hukuki işlemlerin derhal başlatılacağını duyurmuştu.