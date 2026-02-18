ABD Hava Kuvvetlerinin VIP filosu Trump'ın tercih ettiği renklerle yeniden boyanıyor

ABD Hava Kuvvetlerinin başkanlık ve VIP filosundaki uçakların, Başkan Donald Trump'ın tercih ettiği renk paletiyle yeniden boyanmasına karar verildi.

CBS News'ün haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerinin başkanlık ve VIP filosunda yer alan uçakların dış tasarımında değişikliğe gidiliyor.

Bu kapsamda, eski ABD Başkanı John F. Kennedy döneminden bu yana uçaklarda kullanılan renklerin, Trump'ın tercih ettiği renklere göre yenilenmesine karar verildi.

Yetkililer, halihazırda mavi ve beyaz renklerle hizmet veren bazı uçakların, bakım ve onarım süreçleri sırasında koyu lacivert, koyu kırmızı ve altın tonlarıyla yeniden boyandığını bildirdi.

Yeni renk düzeni yalnızca başkanlık uçağını değil, üst düzey kabine üyeleri gibi yüksek öncelikli isimleri taşıyan daha küçük C-32 tipi VIP filo uçaklarını da kapsayacak.