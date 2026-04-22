ABD Güney Saha Komutanlığı, otonom sistemlere yönelik yeni komuta merkezini duyurdu

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) otonom, yarı otonom ve insansız sistemlerin kullanımının odak noktası olacağı yeni komuta merkezinin kurulacağını bildirdi.

SOUTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Komutanlığın yapılanmasında yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın direktifi üzerine, ABD'nin "ulusal güvenlik öncelikleri" doğrultusunda "SOUTHCOM Otonom Savaş Komutanlığı (SAWC)" adlı birimin kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Bu yeni komuta merkezinin, "otonom, yarı otonom ve insansız platform ve sistemler" aracılığıyla "tehdit ve zorluklara karşı koymaya" odaklanacağı belirtilen açıklamada, birimin bölgedeki müttefiklerle de "narkoterörist ve kartel ağlarını etkisiz hale getirme" ve doğal afetlere müdahale gibi alanlarda işbirliği yapacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Donovan, SOUTHCOM'un yetki alanındaki Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'yı "yenilik yapmak için ideal bir bölge" şeklinde nitelendirdi.

Donovan, "En son yenilikleri kullanarak ve bölgedeki kalıcı ortaklarımızla daha yakından işbirliği yaparak deniz tabanından uzaya ve siber alanın her yerinde, Amerikan savunma ekosisteminin bariz üstünlüğünden tam olarak yararlanmayı, kolektif barış ve güvenliğimizi tehdit edenleri alt etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.