ABD Güney Saha Komutanlığı, otonom sistemlere yönelik yeni komuta merkezini duyurdu

ABD Güney Saha Komutanlığı, otonom ve insansız sistemlerin kullanımına odaklanan yeni bir komuta merkezi kuracağını açıkladı. Bu merkez, narkoterörist ağları ve doğal afetlerle mücadelede müttefiklerle işbirliği yapacak.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) otonom, yarı otonom ve insansız sistemlerin kullanımının odak noktası olacağı yeni komuta merkezinin kurulacağını bildirdi.

SOUTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Komutanlığın yapılanmasında yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın direktifi üzerine, ABD'nin "ulusal güvenlik öncelikleri" doğrultusunda "SOUTHCOM Otonom Savaş Komutanlığı (SAWC)" adlı birimin kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Bu yeni komuta merkezinin, "otonom, yarı otonom ve insansız platform ve sistemler" aracılığıyla "tehdit ve zorluklara karşı koymaya" odaklanacağı belirtilen açıklamada, birimin bölgedeki müttefiklerle de "narkoterörist ve kartel ağlarını etkisiz hale getirme" ve doğal afetlere müdahale gibi alanlarda işbirliği yapacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Donovan, SOUTHCOM'un yetki alanındaki Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'yı "yenilik yapmak için ideal bir bölge" şeklinde nitelendirdi.

Donovan, "En son yenilikleri kullanarak ve bölgedeki kalıcı ortaklarımızla daha yakından işbirliği yaparak deniz tabanından uzaya ve siber alanın her yerinde, Amerikan savunma ekosisteminin bariz üstünlüğünden tam olarak yararlanmayı, kolektif barış ve güvenliğimizi tehdit edenleri alt etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Seyirciyle tartışan usta sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor
Tokat'ta 'Okulu tarayacağım' diyen çocuk gözaltına alındı

Ortaokul öğrencisinden kan donduran mesaj! Anında gözaltına alındı
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Seyirciyle tartışan usta sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü

Ömründen ömür gitti, maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü