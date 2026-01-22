Haberler

ABD'de sınır muhafaza komutanı Bovino alışveriş yaparken protesto edildi

Güncelleme:
Minnesota'da alışveriş yapan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Komutanı Gregory Bovino, göçmenlik politikalarına karşı çıkan bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Protestocular, Bovino'yu markette görmek istemediklerini ifade ederek tepkilerini gösterdi.

NEW ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, Minnesota'daki bir benzinlikte alışveriş yaptığı sırada ülkenin göçmenlik politikalarına karşı çıkan bir grup vatandaş tarafından protesto edildi.

Bovino, Somali kökenli göçmenlerin yoğun yaşadığı Minneapolis kentindeki bir benzinlikte bulunan markette alışveriş yaptığı esnada bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

ABD'nin göçmen politikalarını protesto eden vatandaşlar, Bovino içerdeyken marketin camlarına vurarak eylemlerini sürdürdü.

Protestocular, Bovino'yu burada görmek istemediklerini dile getirdi.

Yanındaki sınır polisleriyle birlikte alışveriş yaptıktan sonra ödeme için kasaya yönelen Bovino'ya "Burada ne işin var?", "Evine dön." ve "Buradaki herkes senden nefret ediyor." ifadeleriyle tepki gösterildi.

Bovino'yu bir süre protesto etmeye devam eden göstericiler, ıslık ve düdük çaldı.

Sakin davranışlar sergileyen Bovino, protestolara aldırış etmeden alışverişini tamamlayarak benzinlikten ayrıldı.

Gregory Bovino, Minneapolis'te düzensiz göçmenlere yönelik bir baskına müdahalesi sırasında büyük beden bir palto ve siyah bir atkıyla görüntülenmiş, sosyal medya kullanıcıları CBP Komutanının bu sıra dışı kıyafetini, "Nazi üniformasına" benzetmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta göçmenlik bürosu ICE polisleri de göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
