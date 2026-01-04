ABD Gizli Servisi, başkanlık seçimleri ve Olimpiyatlar öncesinde kadrosunu genişletmeyi planlıyor

ABD Gizli Servisi"nin 2028 başkanlık seçimleri ve Los Angeles'ta düzenlenecek Olimpiyatlar öncesinde artan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tarihindeki en kapsamlı işe alım planlarından birini hayata geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, Gizli Servis Yardımcı Direktörü Matthew Quinn liderliğinde yürütülecek plan kapsamında 2028'e kadar 4 bin yeni çalışan istihdam edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Böylece mevcut kadronun yaklaşık yüzde 20 büyütülmesiyle kurumun personel sayısının ilk kez 10 binin üzerine çıkarılacağını kaydeden yetkililer, plan kapsamında özel ajan sayısının yaklaşık 3 bin 500'den 5 bine çıkarılması, yüzlerce yeni memur işe alınarak toplam sayının 2 bine yaklaştırılması ve destek personelinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Yetkililer, söz konusu planın beklenen emekliliklerin yerini doldurmanın yanı sıra, son yıllarda artan iş yükü, deneyimli personel kaybı ve aralıksız operasyon temposuna karşı kurumu güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

2028'in başkanlık seçimleri ve Los Angeles Olimpiyatları gibi etkenler nedeniyle "zor bir yıl" olabileceğini değerlendiren yetkililer, hayata geçirilmesi planlanan personel artışının çalışma saatlerinin kısaltılması, uzun süreli seyahat yükünün azaltılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine olanak sağlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, kurumun bazı eski yetkilileri, personel artışını hedefleyen bu planın hedefe ulaşıp ulaşamayacağını sorguluyor.

Planın önünde engeller bulunduğuna dikkati çeken eski yetkililer, nitelikli aday eksikliği, özellikle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) alınan kolluk kuvvetleriyle artan rekabet ile uzun süren işe alım ve eğitim süreçlerini başlıca zorluklar arasında gösteriyor.

Gizli Servis, daha önce 2025'e kadar 10 bin personel hedefi koymuş ancak liderlik değişimleri, Kovid-19 salgını ve kurumsal sorunlar nedeniyle bu hedefe ulaşamamıştı. Federal kolluk kuvvetleri arasında en büyük mali teşviklerden bazılarını sunan Gizli Servis, işe alım ve mevcut personeli elde tutma hedeflerinin gerisinde kalmıştı.