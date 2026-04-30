ABD Genel Kurmay Başkanı Caine, Rusya'nın İran'ın savaş çabalarına yardım ettiğini doğruladı

ABD Genel Kurmay Başkanı Dan Caine, ABD/İsrail-İran savaşında Rusya'nın Tahran yönetiminin savaş çabalarına yardım ettiğini belirtti.

Caine, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili ABD Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde soruları yanıtladı.

Senato oturumunun canlı yayımlanması dolayısıyla ayrıntılı bilgi vermekten kaçınan Caine, Rusya'nın İran'a yönelik söz konusu yardımı hakkında "Orada kesinlikle bazı gelişmeler var." ifadesini kullanmakla yetindi.

Caine'nin bu açıklaması, düşüncesini tam açıklığıyla ifadelerine dökmese de ABD'li üst düzey bir askeri yetkilinin Rusya'nın İran'a söz konusu savaşta yardım ettiğini doğrulayan ilk ifadeler olarak kayıtlara geçti.

Bunun üzerine söze giren Komite Başkanı Roger Wicker da "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Rusya'sının İran'daki başarı çabalarımızı baltalamak için ciddi adımlar attığına şüphe yok." sözlerini sarf etti.

ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasından günler sonra, haber kuruluşları Rusya'nın bölgedeki ABD birliklerinin, gemi ve uçaklarının konumlarına dair istihbarat bilgilerini İran'la paylaştığı iddialarına yer vermişti.

Oturumda, İran'la savaşın ABD halkı tarafından desteklenip desteklenmediği tartışması

Senato'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda Savunma Bakanı Hegseth ile Demokrat Senatörler arasında bütçe konusu dışında İran'a yönelik savaşla ilgili de tartışmalar yaşandı.

New Yorklu Senatör Kristen Gillibrand, Hegseth'in, ABD halkının İran'a yönelik savaşı desteklediğini söylemesi üzerine, Savunma Bakanı'na, "Amerikan halkının bu savaşı ne kadar desteklemediğini tam olarak anladığınızdan emin değilim." sözleriyle karşı çıktı.

"Bu yetkisiz bir savaş," diyen Gillibrand, savaşın artan maliyetine dikkati çekerken, özellikle ABD'nin İran'da 100'den fazla kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan ilkokul saldırısını doğrulayan manşetlerden duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Gillibrand, tartışmanın devamında Hegseth'e, "(İran'la savaş için) Amerikan halkının desteğini neden aramadınız, bunu öğrenmek istiyorum?" diye sordu.

Hegseth, konuyla ilgili anket sonuçlarının aksine, ABD hükümetinin "Amerikan halkının desteğine sahip olduğunu" ısrarla vurgulayarak, "Size ve diğerlerine soracağım soru şu: Nükleer silahlı bir İran'ın maliyeti nedir?" diye yanıt verdi.

Ayrıca Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst, Savunma Bakanı Hegseth'e, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un emekliliğinin "aceleye getirildiğine" dair eleştiriler yöneltti ve bu görevden alma ile ilgili "hayal kırıklığına uğradığını" vurguladı.

Hegseth, General George'un görevden alınması konusunda dün ifade verdiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin bazı Cumhuriyetçi üyeleri tarafından da aynı konuda eleştirilere maruz kalmıştı.