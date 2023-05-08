ABD, Esed rejiminin Arap Birliği'ne geri alınması kararını 'uygun bulmuyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliğine dönüşüne karar verilmesiyle ilgili, bu kararın uygun olmadığını ancak başta Suriye krizine siyasi çözüm ve mültecilerin yeniden evlerine dönmesi olmak üzere Arap ülkelerinin birçok...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliğine dönüşüne karar verilmesiyle ilgili, bu kararın uygun olmadığını ancak başta Suriye krizine siyasi çözüm ve mültecilerin yeniden evlerine dönmesi olmak üzere Arap ülkelerinin birçok önceliğini paylaştıklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında Suriye'de Beşar Esed rejiminin yeniden Arap Birliğine kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Patel, "Şu anda Suriye'nin Arap Birliğine tekrar kabul edilmesinin uygun olduğuna inanmıyoruz ve bu noktayı tüm ortaklarımıza açıkça belirttik." dedi.

Sözcü, öte yandan Arap ülkeleri ile Suriye konusunda birçok hedefi paylaştıklarını, bunlar arasında ülkedeki krize Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uygun bir çözüm bulunmasının başta geldiğini söyledi.

Tüm Suriyelilerin insani yardıma erişimi, terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemek için güvenlik ve istikrar oluşturma hedefleri konusunda Arap ülkeleri ile aynı amaca sahip olduklarını anlatan Patel, "Mültecilerin geri dönüşü için güvenli koşullar yaratmak, haksız yere tutuklanan ve kaybolanların kaderini açıklığa kavuşturmak ve ayrıca Suriye'den yapılan Captagon kaçakçılığıyla mücadele etmek için önemli bir fırsat bulunmaktadır. Bu konuların yanı sıra, ortaklarımızın Esad rejimiyle doğrudan temas kurarak talepte bulunacağını ve daha fazla ilerleme kaydedeceğini düşündüğümüz birçok konu bulunmaktadır." diye konuştu.

Ancak Patel, ABD'nin Esed rejimi ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğinin ve bu yönde hareket eden ülkelerin bu adımlarını teşvik etmediklerinin altını çizdi.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023'te, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Esed rejiminin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.