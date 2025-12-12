Haberler

ABD'den Ekvadorlu çete elebaşının yakalanması için 5 milyon dolara kadar ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Ekvador merkezli 'Los Choneros' çetesinin lideri 'Churron' lakaplı Francisco Manuel Bermudez Cagua'nın yakalanması için 5 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı. Bermudez Cagua, daha önce uyuşturucu suçlamaları nedeniyle adliyeye çıkmayı başaramayan bir çete elebaşı.

ABD, "yabancı terör örgütü" olarak tanıdığı Ekvador merkezli çete "Los Choneros'un" elebaşı "Churron" lakaplı Francisco Manuel Bermudez Cagua'nın yakalanması için bilgi veren kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Churron" lakabını kullanan Bermudez Cagua'nın daha önce 2 diğer çete elebaşıyla New York'taki bir mahkemece kokain dağıtmak ve silahlı uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunduğu anımsatıldı.

Mahkeme tarafından suçlanan 2 kişinin tutuklandığı ancak Bermudez Cagua'nın hala "adaletten kaçtığı" ifade edildi.

Los Choneros'un Ekvador'da kilit kokain rotalarını kontrol ettiği öne sürülen açıklamada, Bermudez Cagua'nın yakalanması için bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title