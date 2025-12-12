ABD'den Ekvadorlu çete elebaşının yakalanması için 5 milyon dolara kadar ödül

ABD, "yabancı terör örgütü" olarak tanıdığı Ekvador merkezli çete "Los Choneros'un" elebaşı "Churron" lakaplı Francisco Manuel Bermudez Cagua'nın yakalanması için bilgi veren kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Churron" lakabını kullanan Bermudez Cagua'nın daha önce 2 diğer çete elebaşıyla New York'taki bir mahkemece kokain dağıtmak ve silahlı uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunduğu anımsatıldı.

Mahkeme tarafından suçlanan 2 kişinin tutuklandığı ancak Bermudez Cagua'nın hala "adaletten kaçtığı" ifade edildi.

Los Choneros'un Ekvador'da kilit kokain rotalarını kontrol ettiği öne sürülen açıklamada, Bermudez Cagua'nın yakalanması için bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.