ABD'den Ekvadorlu çete elebaşının yakalanması için 5 milyon dolara kadar ödül
ABD, Ekvador merkezli 'Los Choneros' çetesinin lideri 'Churron' lakaplı Francisco Manuel Bermudez Cagua'nın yakalanması için 5 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı. Bermudez Cagua, daha önce uyuşturucu suçlamaları nedeniyle adliyeye çıkmayı başaramayan bir çete elebaşı.
ABD, "yabancı terör örgütü" olarak tanıdığı Ekvador merkezli çete "Los Choneros'un" elebaşı "Churron" lakaplı Francisco Manuel Bermudez Cagua'nın yakalanması için bilgi veren kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Churron" lakabını kullanan Bermudez Cagua'nın daha önce 2 diğer çete elebaşıyla New York'taki bir mahkemece kokain dağıtmak ve silahlı uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunduğu anımsatıldı.
Mahkeme tarafından suçlanan 2 kişinin tutuklandığı ancak Bermudez Cagua'nın hala "adaletten kaçtığı" ifade edildi.
Los Choneros'un Ekvador'da kilit kokain rotalarını kontrol ettiği öne sürülen açıklamada, Bermudez Cagua'nın yakalanması için bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.