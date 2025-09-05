ABD, Düşük Gelirli Ülkelere HIV Önleyici İlaç Sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, PEPFAR (AIDS'le Mücadele Acil Durum Planı) kapsamında 2028'e kadar düşük gelirli ülkelere yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanacağı HIV önleyici ilaç sağlayacağını duyurdu.

Buna göre bakanlık, 2028'e kadar düşük gelirli ülkelere yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanacağı HIV önleyici ilaç sağlayacak.

Bu kapsamda ilaçların dağıtımı konusunda söz konusu ülkelerin hükümetleriyle işbirliği yapılacağı kaydedilirken, önceliğin hamile ve emziren kadınlar olacağı ifade edildi.

ABD ve Avrupa'da yetkili kurumlardan onay alan ilacın yılda iki kez uygulanması tavsiye ediliyor.