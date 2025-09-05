Haberler

ABD, Düşük Gelirli Ülkelere HIV Önleyici İlaç Sağlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, PEPFAR programı kapsamında 2028'e kadar düşük gelirli ülkelere yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanacağı HIV önleyici ilaç sağlayacağını duyurdu. Öncelik hamile ve emziren kadınlara verilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PEPFAR (AIDS'le Mücadele Acil Durum Planı) kapsamında 2028'e kadar düşük gelirli ülkelere yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanacağı HIV önleyici ilaç sağlayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PEPFAR programı kapsamında sağlanacak HIV önleyici ilaçlara ilişkin planı duyurdu.

Buna göre bakanlık, 2028'e kadar düşük gelirli ülkelere yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanacağı HIV önleyici ilaç sağlayacak.

Bu kapsamda ilaçların dağıtımı konusunda söz konusu ülkelerin hükümetleriyle işbirliği yapılacağı kaydedilirken, önceliğin hamile ve emziren kadınlar olacağı ifade edildi.

ABD ve Avrupa'da yetkili kurumlardan onay alan ilacın yılda iki kez uygulanması tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok

Unıted'dan Altay'a büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.