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ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağı denize düştü

ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağı denize düştü
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ABD Donanması'na ait bir FA-18E tipi savaş uçağı, uçak gemisinin hangarına çekilirken kontrolden çıkarak Kızıldeniz'e düştü. Konuya ilişkin açıklamada, uçağın bağlı olduğu Harry S. Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile gemide konuşlu hava kanadının tam görev kabiliyetini koruduğu aktarıldı.

ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağının, uçak gemisinin hangar bölümüne çekilirken kontrolden çıkarak denize düştüğü bildirildi.

DENİZE DÜŞTÜ

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, FA-18E tipi savaş uçağının, uçak gemisinin hangara çekildiği sırada kontrolden çıktığı ve denize düştüğü ifade edildi. Uçakla birlikte uçağı hangara almaya çalışan çekicinin de denize düştüğü kaydedilen açıklamada, çekme işlemini yapan personelin, uçak denize düşmeden önce şans eseri güvenli bir şekilde kaza mahallinden uzaklaştığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın bağlı olduğu Harry S. Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile gemide konuşlu hava kanadının tam görev kabiliyetini koruduğu aktarıldı.

KIZILDENİZ'DE SEYİR HALİNDEYDİ

Donanmanın açıklamasına göre, Harry S. Truman Uçak Gemisi, kaza sırasında Kızıldeniz'de seyir halindeydi.
Harry S.Truman Taarruz Grubu; sancak gemisi USS Harry S. Truman, I. Hava Kanadı'na bağlı dokuz filo, 28. Muhrip Filosuna bağlı üç güdümlü füze destroyeri ve Ticonderoga sınıfı kruvazör USS Gettysburg'dan (CG 64) oluşuyor.

Kaynak: AA / Can Hasasu - Güncel
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