ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 6 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Washington'ın Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı teknelere yönelik saldırıları da devam ediyor.

SOUTHCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu ve saldırıda 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

