ABD'den Yemen Açıklaması: İtidal ve Diplomasiye Devam Edilmeli

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'in güneydoğusundaki son gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirerek taraflara itidal çağrısı yaptı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Yemen'in güneydoğusundaki son olaylardan endişe duymaktadır. Kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla itidal ve diplomasiye devam edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ortaklarımız Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diplomatik liderliğine minnettarız ve ortak güvenlik çıkarlarımızı ilerletmeye yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.