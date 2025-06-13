ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran Açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulunduğunu belirtti ve İran'ın ABD çıkarlarını hedef almaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça ifade etmek isterim: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a yönelik saldırılarda yer almıyoruz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır. İsrail bize bu eylemin meşru müdafaa için gerekli olduğuna inandığını bildirdi. Başkan Trump ve Yönetim, kuvvetlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atmış ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halinde kalmıştır. Şunu açıkça ifade etmek isterim: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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